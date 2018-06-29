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В Госдуме считают, что решением продлить санкции против России ЕС показал свою инертность

Политика
29 июня, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк добавил, что недовольство убытками от антироссийской санкционной политики демонстрируют во всех странах Евросоюза

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Принятое на саммите стран Евросоюза решение в очередной раз продлить санкции против России на полгода продемонстрировало инертность ЕС, но давление противников ограничительных мер будет нарастать. Такое мнение высказал в пятницу журналистам замсекретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Что касается затягивания антироссийских санкций на очередные полгода, то это решение не стало сенсацией и лишь доказало инертность Евросоюза, в котором стремятся сохранить свои позиции антироссийски настроенные круги", - сказал парламентарий. При этом, по его словам, недовольство убытками от антироссийской санкционной политики демонстрируют во всех государствах ЕС.

Железняк не сомневается в том, что "в европейских странах продолжит нарастать давление со стороны сил, заинтересованных в нормализации и развитии всесторонних отношений с Россией".

Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС в кулуарах саммита. Как сообщается, после принятия политического решения саммита ЕС должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер, отметил дипломат.

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"Единая Россия" Санкции в отношении России
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