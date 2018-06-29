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Кандидат от "Справедливой России" подал документы на выборы главы Воронежской области

Политика
29 июня, 15:49 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 29, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что воронежское региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло кандидатом в губернаторы региона редактора районной газеты "Россошь" Виталия Климова

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ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Воронежской области в пятницу приняла документы от представителя регионального отделения партии "Справедливая Россия", редактора районной газеты "Россошь" Виталия Климова, сообщила ТАСС представительница воронежского облизбиркома.

"Документы от кандидата от партии "Справедливая Россия" Виталия Климова приняты", - сказала представитель избирательной комиссии Воронежской области.

Она уточнила, что Климов стал четвертым претендентом после представителей КПРФ, ЛДПР и партии "Родина", которые уже подали документы в облизбирком в среду и четверг.

Ранее сообщалось, что воронежское региональное отделение партии "Справедливая Россия" по итогам тайного голосования 25 июня на внеочередной партийной конференции выдвинуло кандидатом в губернаторы Воронежской области редактора районной газеты "Россошь", руководителя россошанского отделения партии Виталия Климова.

Об участии в выборах губернатора Воронежской области заявили пять кандидатов от партий. Кроме Климова, от партии "Родина" выдвинут ученый Воронежского госуниверситета Аркадий Минаков, от ЛДПР - координатор регионального отделения Олег Бурцев, от КПРФ - депутат областной думы Николай Воронин, от "Единой России" - временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

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