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Матвиенко: изменение мандата ОЗХО направлено на ослабление СБ ООН

Политика
30 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Спикер Совфеда заявила, что ОЗХО наделили "практически прокурорскими" полномочиями

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Изменение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который наделяет ее обвинительными функциями, является, по сути, попыткой ослабить Совет Безопасности ООН. Такое мнение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

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"Совсем недавно произошла история об изменении мандата Организации по запрещению химического оружия. Сам по себе факт беспрецедентный: это ведь экспертная техническая организация, но ее наделили полномочиями практически прокурорскими, а, по сути, это попытка ослабить Совет Безопасности ООН, изъяв у него эту функцию", - сказала она.

Матвиенко отметила, что в настоящее время в мире в целом наблюдается "очень серьезная ситуация по разрушению международных институтов, международных соглашений, международных правил", подчеркнув, что именно они "удерживали мир от хаоса".

В среду ОЗХО утвердила британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. Документ принят при 82 голосах за и 24 - против.

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