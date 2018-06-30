Матвиенко: изменение мандата ОЗХО направлено на ослабление СБ ООН

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Изменение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который наделяет ее обвинительными функциями, является, по сути, попыткой ослабить Совет Безопасности ООН. Такое мнение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

"Совсем недавно произошла история об изменении мандата Организации по запрещению химического оружия. Сам по себе факт беспрецедентный: это ведь экспертная техническая организация, но ее наделили полномочиями практически прокурорскими, а, по сути, это попытка ослабить Совет Безопасности ООН, изъяв у него эту функцию", - сказала она.

Матвиенко отметила, что в настоящее время в мире в целом наблюдается "очень серьезная ситуация по разрушению международных институтов, международных соглашений, международных правил", подчеркнув, что именно они "удерживали мир от хаоса".

В среду ОЗХО утвердила британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. Документ принят при 82 голосах за и 24 - против.