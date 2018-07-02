Путин поздравил Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору по случаю победы на президентских выборах в Мексике.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что "в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мексикой и выступают за их дальнейшее развитие, а также выразил надежду, что в своей деятельности Лопес Обрадор будет уделять должное внимание сотрудничеству между двумя странами".

Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", с третьей попытки выиграл президентские выборы в Мексике. Согласно предварительным подсчетам Национального избирательного института, в минувшее воскресенье он одержал сокрушительную победу, опередив ближайшего преследователя более чем на 20% голосов избирателей.