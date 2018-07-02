Песков: для России темы признания Крыма в повестке международных диалогов быть не может

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Для Москвы вопроса признания Крыма российской территорией в повестке обсуждений на международной арене быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля он намерен затронуть тему полуострова, при этом американский лидер не исключил, что США могут признать Крым российским.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", - сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил позицию главы государства, что "он и Россия открыты для диалога и для совместных поисков компромиссов".