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Песков: для России темы признания Крыма в повестке международных диалогов быть не может

Политика
2 июля, 12:54 UTC+3

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Трампа о том, что он намерен затронуть тему полуострова на встрече с Путиным

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Для Москвы вопроса признания Крыма российской территорией в повестке обсуждений на международной арене быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля он намерен затронуть тему полуострова, при этом американский лидер не исключил, что США могут признать Крым российским.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", - сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил позицию главы государства, что "он и Россия открыты для диалога и для совместных поисков компромиссов".

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