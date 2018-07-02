Эксперт: контакты РФ и США дают основания для оптимизма, но будут развиваться осторожно

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия и США имеют основания для выстраивания доверительных отношений, но происходить это будет медленно и осторожно. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС высказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Комментируя интенсификацию контактов между двумя странами, в частности, визит делегации Конгресса США, эксперт оптимистично оценил возможность потепления российско-американских отношений. "Сам [президент США Дональд] Трамп заявлял, что он сторонник рационализации отношений с Россией, - напомнил собеседник агентства. - Трамп и [его помощник по национальной безопасности Джон] Болтон не говорят, что все станет сразу хорошо, но они заявляют, что надо вести прямой диалог. Это лучший способ решить проблему".

По мнению Быстрицкого, было бы безосновательно считать, что налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном "будет очень быстрым". "Это будет происходить достаточно медленно, аккуратно и осторожно", - подчеркнул эксперт.

По его словам, изменилась ситуация и в самих Соединенных Штатах: "Американская элита смирилась с Трампом, у него растет поддержка".

Эксперт полагает, что в вопросе развития диалога РФ и США имеет место и военный аспект. "Россия активно занимается оружием нового поколения, занимаются этим и Соединенные Штаты. Столь вооруженные страны имеют массу дополнительных оснований для того, чтобы иметь прозрачные и в какой-то степени доверительные отношения", - сказал Быстрицкий.

Западное направление

Собеседник агентства также добавил, что у западных государств нет единства мнений по поводу РФ. "У итальянцев - одна позиция, у французов - своя особенная позиция, у немцев - третья. Это создает почву для выстраивания индивидуальных траекторий отношений между Россией и ведущими странами Запада", - отметил эксперт.

Визит конгрессменов

Делегация американских парламентариев находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля.

В состав миссии США входят: сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Встреча в Санкт-Петербурге стала первым пунктом программы парламентариев. Далее конгрессмены прибудут в российскую столицу, где запланированы встречи с коллегами из Совета Федерации, Госдумы и в МИД РФ. Визит парламентариев проходит в преддверии российско-американского саммита, который состоится 16 июля в Хельсинки.