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В МИД РФ не исключили, что Путин и Трамп обсудят кибербезопасность на предстоящем саммите

Политика
3 июля, 8:55 дата обновления: 3 июля, 9:05 UTC+3

Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев отметил, что этот вопрос может быть затронут в контексте проблемы двусторонних отношений

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ООН, 3 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить на предстоящем 16 июля саммите в Хельсинки проблему киберпреступности и противодействие терроризму в Сирии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

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"Наверное, да, это будет обсуждаться, но как проблема двусторонних отношений, а не хакерство в целом, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться проблема киберпреступности на предстоящем саммите. - И антитеррор, как я понимаю, будет обсуждаться именно применительно к действиям США в Сирии".

"Они [США] считают, что мы как-то вмешались в выборы через неправомерное использование информационно-коммуникационных технологий, хотя объяснить, что они имеют в виду, они не могут или не хотят", - добавил дипломат.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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