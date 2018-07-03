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Рябков: Россия готовится к министерской встрече по иранскому атому в Вене 6 июля

Политика
3 июля, 12:00 дата обновления: 3 июля, 12:28 UTC+3

Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ, на данный момент очень важно консолидированно высказаться на эту тему

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия готовится к министерской встрече по иранской ядерной сделке 6 июля в Вене. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Да, мы к этой встрече готовимся", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли в пятницу состоится министерская встреча по иранскому атому.

"Сейчас очень важно было бы консолидированно высказаться на эту тему и предварить это высказывание детальным анализом происходящего, обеспечить такой импульс с этого мероприятия, который позволил бы продолжить энергичную работу по защите договоренностей от развала, по защите интересов экономических операторов, - продолжил высокопоставленный дипломат. - В этом направлении есть некоторое движение, но оно недостаточное".

"И, конечно, [надо] послать такой сигнал в Вашингтон, чтобы там тоже видели, насколько позиция участников СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке - прим. ТАСС) без США отличается от той линии, которую проводит администрация [Дональда] Трампа", - подчеркнул Рябков.

Ранее европейский дипломатический источник в Австрии сообщил ТАСС, что встреча министров оставшихся стран - участниц иранской ядерной сделки (Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия и Франция) может пройти в Вене 6 июля.

История вопроса

Президент США 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. Одновременно глава Белого дома утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

В свою очередь лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Между тем президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Евросоюз должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. При этом Иран подтвердил готовность не выходить из СВПД и продолжить соблюдать свои обязательства. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции Совбеза ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.

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Персоны
Мэй, Тереза Роухани, Хасан Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Рябков, Сергей Алексеевич
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