Песков: в начале саммита РФ-США возможна беседа Путина и Трампа наедине

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В начале саммита РФ-США в Хельсинки 16 июля возможна беседа президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет, если будет предварительная договоренность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, насколько России подходит формат тет-а-тет, представитель Кремля сказал: "Абсолютно подходит. Президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам. Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность и будет предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз".

Накануне телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту, сообщила, что Трамп планирует в самом начале своей встречи с Путиным переговорить с ним один на один. По данным телеканала, глава Белого дома хочет сначала лично побеседовать с главой российского государства без присутствия помощников и других членов делегаций.

Такой же формат переговоров Трамп предпочел во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в прошлом месяце, отмечает CNN. Как напоминает телеканал, Трамп и Ким Чен Ын тогда около часа общались сначала один на один в присутствии лишь переводчиков. Только затем к ним присоединились остальные члены делегаций двух стран.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.