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Песков: в начале саммита РФ-США возможна беседа Путина и Трампа наедине

Политика
3 июля, 12:34 дата обновления: 3 июля, 12:45 UTC+3

Пресс-секретарь президента России отметил, что глава РФ "комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В начале саммита РФ-США в Хельсинки 16 июля возможна беседа президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет, если будет предварительная договоренность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Отвечая на вопрос о том, насколько России подходит формат тет-а-тет, представитель Кремля сказал: "Абсолютно подходит. Президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам. Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность и будет предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз".

Накануне телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту, сообщила, что Трамп планирует в самом начале своей встречи с Путиным переговорить с ним один на один. По данным телеканала, глава Белого дома хочет сначала лично побеседовать с главой российского государства без присутствия помощников и других членов делегаций.

Такой же формат переговоров Трамп предпочел во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в прошлом месяце, отмечает CNN. Как напоминает телеканал, Трамп и Ким Чен Ын тогда около часа общались сначала один на один в присутствии лишь переводчиков. Только затем к ним присоединились остальные члены делегаций двух стран.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США КНДР Сирия Россия Сингапур
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