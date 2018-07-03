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Лавров обсудил по телефону с Помпео подготовку к саммиту в Хельсинки

Политика
3 июля, 19:06 дата обновления: 3 июля, 19:39 UTC+3

В МИД РФ сообщили, что стороны также затронули ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили во вторник по телефону подготовку к российско-американскому саммиту, урегулирование в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы, состоявшейся по инициативе США.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к предстоящему 16 июля российско-американскому саммиту в Хельсинки, перспективы дальнейшего выстраивания двусторонних отношений, в том числе в сфере стратегической стабильности", - отметили в министерстве.

В дипведомстве указали, что Лавров и Помпео рассмотрели также "некоторые актуальные вопросы мировой повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове".

Во вторник глава МИД РФ встретился с делегацией Конгресса США. Как информировали в дипведомстве, стороны обсудили подготовку российско-американского саммита, а также ряд международных и региональных проблем.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече в Хельсинки лидеры двух стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация на Корейском полуострове Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич
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