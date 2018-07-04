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Генконсульство РФ в Анталье принимает меры для предотвращения выселения туристов из отелей

Политика
4 июля, 13:10 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 4, июля. /ТАСС

Консульство находится в контакте с принимающими компаниями, чтобы не допустить выселения туристов

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АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье принимает меры для того, чтобы не допустить выселения российских туристов в Турции, которые приобрели путевки у туроператора "Натали Турс". Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС сотрудник российской дипмиссии.

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"В генконсульство поступают звонки от наших туристов, которые являются клиентами "Натали Турс". Мы получали единичные обращения в связи с требованиями со стороны турецких принимающих компаний либо оплатить проживание в отелях, либо их покинуть. Такие обращения мы направляем в Ростуризм для принятия необходимых мер в отношении "Натали Турс". Мы также находимся в контакте с принимающими компаниями, чтобы не допустить выселения туристов из РФ из гостиниц", - сказал собеседник агентства.

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал в Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании W2Meet остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннулированию заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

Более 1000 клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам, сообщил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

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