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Лавров сообщил, что его встреча с Помпео состоится после саммита в Хельсинки

Политика
4 июля, 13:23 дата обновления: 4 июля, 14:11 UTC+3

График госсекретаря США "предельно напряжен, и он физически не сможет повидаться до саммита", отметил глава МИД РФ

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео договорились провести встречу уже после переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

"Вчера в телефонном разговоре Майкл Помпео сказал, что график его предельно напряжен и он физически не сможет повидаться до саммита. Договорились найти подходящие дни, подходящие место и сроки после встречи наших президентов в Хельсинки, чтобы рассмотреть пути реализации тех задач, которые, мы надеемся, будут на этом саммите поставлены", - сказал в среду Лавров на пресс-конференции.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Лавров в среду на пресс-конференции заявил, что инициатива о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран в преддверии саммита исходила именно от Вашингтона. "Встреча на высшем уровне готовится на разных уровнях, в разных форматах. Одним из этапов подготовки к саммиту в Хельсинки был визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В ходе этого визита именно американская сторона предложила организовать до саммита встречу глав внешнеполитических ведомств", - сказал министр.

"Мы, разумеется, согласились. Но вчера в телефонном разговоре Майкл Помпео сказал, что график его предельно напряжен и он физически не сможет повидаться до саммита. Договорились найти подходящие дни, подходящие место и сроки после встречи наших президентов в Хельсинки, чтобы рассмотреть пути реализации тех задач, которые, мы надеемся, будут на этом саммите поставлены", - отметил Лавров.

"Смею вас заверить, что подготовка на экспертном уровне продолжается. Не буду забегать вперед, но рассчитываем на откровенный разговор по всем вопросам, которые омрачают наши отношения с США", - добавил он.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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