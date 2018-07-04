Москва рассчитывает, что саммит с США придаст отношениям позитивную динамику

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля придаст позитивную динамику отношениям России и США. Об этом заявил в среду журналистам директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Рассчитываем на то, что предстоящий саммит президентов России и США придаст позитивную динамику дальнейшему выстраиванию наших отношений", - сказал он.

Борисенко добавил, что подписание документов на встрече президентов России и США пока не предполагается, хотя этого исключить нельзя.

"Пока ничего конкретного не предполагается, но, естественно, ничего и не исключается, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Посмотрим по ходу событий".