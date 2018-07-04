Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва рассчитывает, что саммит с США придаст отношениям позитивную динамику

Политика
4 июля, 14:13 дата обновления: 4 июля, 14:23 UTC+3

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко отметил, что подписание документов на встрече президентов России и США пока не предполагается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля придаст позитивную динамику отношениям России и США. Об этом заявил в среду журналистам директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Рассчитываем на то, что предстоящий саммит президентов России и США придаст позитивную динамику дальнейшему выстраиванию наших отношений", - сказал он.

Борисенко добавил, что подписание документов на встрече президентов России и США пока не предполагается, хотя этого исключить нельзя.

"Пока ничего конкретного не предполагается, но, естественно, ничего и не исключается, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Посмотрим по ходу событий".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Школьнику, набравшему 400 баллов на ЕГЭ, предстоит сдать вступительный экзамен в МГУ
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
Топилин: реальные зарплаты россиян выросли на 10% за 3-4 месяца
6
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости