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Постпредство при ОЗХО: глупо думать, что РФ "вновь" применила "Новичок" в разгар ЧМ

Политика
5 июля, 11:03 дата обновления: 5 июля, 11:30 UTC+3 ГААГА 5 июля. ГААГА 5, июля. /ТАСС

В представительстве также отметили абсурдность такого шага сразу же после прошедшей сессии государств - участников Конвенции по запрещению химического оружия

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ГААГА 5 июля. /ТАСС/. Постпредство РФ при ОЗХО считает глупым думать, что РФ "вновь" применила так называемый "Новичок". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении миссии в Twitter.

"Насколько глупой они считают Россию, чтобы "вновь" использовать так называемый "Новичок" в разгар чемпионата мира по футболу и после специальной сессии конференции государств - участников Конвенции по запрещению химического оружия, на которой было принято решение по приданию ОЗХО атрибутивных функций? - задалось вопросом постпредство. - Шоу должно продолжаться?"

По данным британских правоохранительных органов, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были найдены без сознания в своем доме в городе Эймсбери. Их доставили в больницу в Солсбери, где они и находятся в критическом состоянии. Позже шеф контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Базу заявил, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по утверждению британской стороны, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

Специальная сессия Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия прошла в Гааге 26-27 июня и завершилась утверждением британского проекта о расширении мандата ОЗХО. В соответствии с принятым решением, организация получила право называть виновников инцидентов с применением химического оружия, тем самым, по сути, присвоив себе часть исключительных прав Совета Безопасности ООН.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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