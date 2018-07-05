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Скотленд Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"

Международная панорама
5 июля, 0:00 дата обновления: 5 июля, 0:34 UTC+3

При этом в полиции не могут подтвердить, что при отравлении в Эймсбери и в Солсбери использовалось вещество из одного и того же источника

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© EPA-EFE/TONY KERSHAW / SWNS UK OUT

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу.

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"После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль", - сказал он. Полицейский отметил, что оба человека - британские подданные и "продолжают находиться в критическом состоянии".

Он не стал утверждать, что отравляющее вещество - из той же партии, которая была якобы использована в марте этого года для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако не исключил связи между этими инцидентами.

"Я должен сказать, что мы не находимся в том положении, чтобы говорить, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали. Вероятность того, что эти два расследования должны быть связаны, явно является для нас версией для расследования", - отметил представитель столичной полиции.

"Нет никаких доказательств, что [пострадавшие] мужчина или женщина недавно посещали какие-либо из мест, где происходило обеззараживание после покушений на убийство Сергея и Юлии Скрипаль", - добавил Базу. "Порядка 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир", - отметил представитель Скотленд-Ярда.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери. К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

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