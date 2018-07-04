Состояние двух пострадавших при инциденте в Эймсбери остается критическим

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших во время инцидента с предполагаемым отравлением неизвестным веществом в городе Эймсбери остается критическим. Об этом сообщил в среду журналистам на брифинге заместитель главного констебля полиции графства Уилтшир Пол Миллс.

"Женщине 44 года, мужчине 45 лет, они оба - местные жители графства Уилтшир, являются гражданами Великобритании и получают лечение от воздействия неизвестного вещества в больнице городского округа Солсбери. Они продолжают оставаться в критическом состоянии", - сказал полицейский.

"Ведутся дополнительные тесты для того, чтобы установить вещество, которое привело к заболеванию пациентов. На данный момент пока не ясно, было ли совершено преступление", - добавил он.

Инцидент не представляет серьезной угрозы для общественного здоровья, рассказал заместитель директора по охране здоровья в юго-западной части Англии организации Public Health England (в структуре британского минздрава отвечает за мониторинг общественного здоровья и предотвращение эпидемий) Майк Уэйд, чье заявление размещено на официальном сайте британского правительства.

"На основании числа пострадавших наши рекомендации в настоящий момент заключаются в том, что, как представляется, нет существенной угрозы для общественного здоровья. Мы будем держать эту оценку под постоянным контролем, покуда не станет известна дополнительная информация", - сказано в этом заявлении.

В сообщении на сайте также сказано, что Public Health England тесно сотрудничает как с британским правительством, так и с местными властями с целью принятия при необходимости ответных мер на произошедший инцидент.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери, оба находятся в критическом состоянии. Как пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на друзей пары, пострадавшими являются Чарли Роули и Дон Стерджесс.

К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие.

