Захарова: продлив санкции ЕС упускает возможность наладить взаимодействие с Россией

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Решение Европейского союза о продлении санкций в отношении России препятствует развитию конструктивного сотрудничества. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассматриваем принятое главами государств и правительств стран - членов Европейского союза политическое решение о продлении односторонних ограничений против нашей страны в финансово-экономической сфере как еще одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении", - сказала дипломат.