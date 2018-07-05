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Захарова: продлив санкции ЕС упускает возможность наладить взаимодействие с Россией

Политика
5 июля, 16:07 дата обновления: 5 июля, 16:12 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Решение Европейского союза о продлении санкций в отношении России препятствует развитию конструктивного сотрудничества. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассматриваем принятое главами государств и правительств стран - членов Европейского союза политическое решение о продлении односторонних ограничений против нашей страны в финансово-экономической сфере как еще одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении", - сказала дипломат.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Санкции в отношении России
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Россия
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