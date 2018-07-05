Постпред РФ призвал ОБСЕ отреагировать на задержание шеф-редактора Sputnik в Латвии

ТАСС, 5 июля. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг выразил возмущение в связи с задержанием в Риге шеф-редактора портала "Sputnik Латвия" Валентина Роженцова и призвал организацию отреагировать на этот инцидент.

"Возмущены задержанием в Риге шеф-редактора "Sputnik Латвия" Валентина Роженцова. Призываем власти Латвии к соблюдению своих международных обязательств по защите свободы СМИ, а представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира - к публичной реакции на эту ситуацию", - цитирует Лукашевича российское постпредство на своей странице в Twitter.

Ранее в четверг директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналист был задержан "для беседы" в латвийской столице по прилету из Москвы накануне вечером. По ее словам, МИД находится на связи с Роженцовым и будет отслеживать эту ситуацию, после чего передаст все данные по линии ОБСЕ.