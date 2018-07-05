Посол РФ призвал Австрию обеспечить должную охрану памятника советским солдатам в Вене

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский призвал австрийские власти решить вопрос с обеспечением охраны памятника советским солдатам - освободителям в Вене, который в очередной раз подвергся акту вандализма. Об этом заявило в четверг посольство России в Австрии.

"В связи с повторяющимися инцидентами руководством МВД Австрии по нашим обращениям ранее было принято решение об усилении мер охраны монумента силами полицейских патрулей, но, как выяснилось, эти меры оказались недостаточными, на что сегодня самым серьезным образом обратил внимание посол России в Австрии Дмитрий Любинский в своих контактах с австрийскими визави. Он также призвал решить вопрос с охраной памятника в принципиальном плане. Исходим из того, что необходимые шаги будут предприняты нашими партнерами в ближайшее время", - говорится в заявлении посольства.

Дипломатическая миссия напомнила, что российская сторона уже давно и последовательно настаивает на установке у монумента советскому воину - освободителю на венской площади Шварценбергплац камер наружного наблюдения, но австрийская сторона до сих пор это делать отказывалась, ссылаясь на нормы национального законодательства, регулирующие вопросы охраны личных данных граждан. "Ущерб, наносимый вандалами памятнику, каждый раз устраняется за счет средств австрийского федерального бюджета. По Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии от 1955 года Австрийская Республика взяла на себя официальные обязательства по уходу за советскими воинскими захоронениями на своей территории. И мы настаиваем на полноценном выполнении этих обязательств", - подчеркнули в посольстве.

В четверг неизвестные осквернили мемориал советским воинам - освободителям, облив его черной краской. Посольство сообщило, что держит вопрос на контроле и связалось с австрийскими властями. Кроме того, оно заявило решительный протест в связи с очередным актом вандализма против памятника. В свою очередь власти Австрии пообещали в ближайшее время устранить ущерб, который был нанесен вандалами.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы подвергся осквернению в третий раз за этот год: 10 января неизвестные облили его черной краской, второй акт вандализма был совершен 6 марта этого года. Посольство России каждый раз направляет в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь. Кроме того, в мае этого года российские туристы предотвратили попытку осквернения памятника советскому солдату - освободителю в центре Вены, прогнав злоумышленников от монумента.