Лавров примет участие в министерской встрече по иранской ядерной сделке в Вене

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Вене примет участие во встрече министров оставшихся стран-участниц иранской ядерной сделки (Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия и Франция), главной темой которой станет обеспечение действия соглашения после решения США выйти из него.

Данная встреча была созвана по инициативе Тегерана. До этого ситуация с выходом из соглашения Вашингтона обсуждалась на уровне представителей стран-участниц в Вене. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф за последние два месяца провел серию отдельных консультаций с коллегами из России, Китая и "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), однако общая министерская встреча проводится впервые.

Госсекретарь США Майкл Помпео не будет участвовать во встрече. О присутствии представителей США на более низком уровне пока неизвестно.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, задачей участников встречи будет послать сигнал Вашингтону о том, что оставшиеся подписанты соглашения намерены четко его соблюдать.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на полях переговоров состоится также ряд двусторонних встреч Лаврова с коллегами.

США выходят из "шестерки"

Президент США Дональд Трамп критиковал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе еще во время избирательной кампании и заявлял о необходимости исправления его недостатков. Первый же практический шаг был предпринят в октябре 2017 года, когда глава вашингтонской администрации отказался подтвердить Конгрессу выполнение Тегераном ядерной сделки. В январе Трамп, оставив в силе режим заморозки санкций против Ирана, заявил, что делает это в последний раз и будет работать с европейскими союзниками для изменения соглашения, пригрозив в противном случае выйти из него.

Однако позиция главы Белого дома не нашла поддержки у других стран-участниц СВПД, и в мае Вашингтон официально объявил, что покидает соглашение и возобновляет санкции в отношении Тегерана. При этом США потребовали от исламской республики отказаться от разработки межконтинентальных баллистических ракет, обвинили ее в поддержке террористов и эскалации обстановки в Йемене, а также в нарушении прав человека.

Экстерриториальные санкции США начнут вводиться уже летом и самым непосредственным образом затронут интересы иностранных компаний в Иране. Ранее в Госдепартаменте пояснили, что первая часть рестрикций будет восстановлена 6 августа и охватит автомобилестроительный сектор Ирана и торговлю золотом, оставшиеся санкции вступят в силу 4 ноября и затронут энергетическую отрасль страны. При этом в Вашингтоне открыто заявляют, что нацелены "до нуля" сократить доходы Тегерана от продажи нефти.

При этом в США заявили, что исключений при применении таких мер за торговлю с Ираном ни для кого не будет.

Позиции участников

После объявления США о выходе из сделки лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех ее участников и дальше полностью выполнять СВПД. Такую же позицию занял Китай. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции Совбеза ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Евросоюз должен гарантировать соблюдение интересов его страны по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. При этом Иран подтвердил готовность не выходить из соглашения и продолжить соблюдать свои обязательства. В среду президент Ирана посетил Вену, где обсудил перспективы сохранения соглашения с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано и президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Роухани вновь подчеркнул, что Иран и Евросоюз должны сделать все возможное для выполнения СВПД, однако указал, что сохранение плана должно быть выгодно для Тегерана.

Ракеты и экономика

С момента решения США о выходе из ядерной сделки Россия неоднократно заявляла о приверженности исполнению соглашения, пока его выполняют другие стороны. В Москве подвергли критике решение Вашингтона, указав на его опасность для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения и ситуации в регионе.

Россия отвергла попытки США увязать исполнение СВПД с новыми требованиями к Ирану относительно программы по созданию баллистических ракет, политики, проводимой в ближневосточном регионе, и ситуацией в области прав человека. Соответствующие претензии к Тегерану Помпео озвучил вскоре после объявления о выходе Вашингтона из соглашения.

Как отмечал Рябков, если данные вопросы вызывают беспокойство США, для их обсуждения необходимо создать отдельный формат, а не пытаться привязать их к уже существующим договоренностям. Лавров, в свою очередь, назвал нереалистичными требования к Тегерану не вмешиваться в урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и политические процессы региона.

Ключевым моментом для дальнейшей реализации ядерной сделки в виду угрозы возобновления американских санкций стало обеспечение работы зарубежных компаний в Иране. Как ожидается, именно на этом вопросе сосредоточатся участники встречи в Вене.

После вступления в силу СВПД в январе 2016 года ряд российских, европейских и китайских компаний заключили крупные контракты с Ираном, как в области добычи нефти, так и в сфере финансов, тяжелой и легкой промышленности, машиностроения, поставок самолетов. В условиях американских санкций с их выполнением могут возникнуть сложности, при этом сильнее всего разрыв экономических связей ударит по самому Ирану.

Три года назад Тегеран пошел на соглашение во многом из-за тяжелого состояния экономики в результате санкций. В случае нового ухудшения ситуации у иранского руководства может пропасть стимул соблюдать обязательства по ядерной программе.

Долгая история

Встреча министров состоится в преддверии третьей годовщины принятия соглашения, которое стало результатом многолетних переговоров. Представители "шестерки" и Тегерана начали работу в таком формате еще в 2006 году. Однако первый ощутимый успех был достигнут лишь в ноябре 2013 года, когда на встрече в Женеве стороны заключили промежуточное соглашение. Оно предполагало, что Иран возьмет на себя обязательства по ограничению ядерной программы, а западные страны согласились частично ослабить экономические санкции.

Точка в напряженной работе была поставлена 14 июля 2015 года, когда по итогам очередного раунда консультаций в Вене было объявлено о достижении окончательного соглашения, получившего название Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В ответ на отмену санкций, введенных Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. Спустя полгода началась практическая реализация документа.

Сама Вена стала частью долгой истории подготовки соглашения. Консультации на уровне политдиректоров и министерские переговоры проходили чаще всего именно здесь, хотя время от времени участники и перемещались в Женеву или Лозанну. Финальный многонедельный марафонский раунд по выработке соглашения в июле 2015 года состоялся именно в Вене.