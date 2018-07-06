Гатилов: после ухода США из СПЧ ООН атмосфера стала более конструктивной

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Рабочая атмосфера в Совете ООН по правам человека (СПЧ) после ухода из него США стала более конструктивной, уменьшилась политизация. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Отвечая на вопрос о том, сказался ли на работе завершившейся в пятницу 38-й сессии СПЧ уход из Совета США, он сказал: "Сказался, и, по нашей оценке, в лучшую сторону". "Атмосфера в Совете стала существенно более конструктивной, снизился уровень политизации и конфронтационной риторики", - отметил дипломат.

Он также выразил надежду на то, что "эта тенденция продолжится и в будущем". По его мнению, высказываемые опасения, что бойкот со стороны США может подорвать репутацию Совета как универсального органа, не обоснованы. "СПЧ продолжает работать в энергичном режиме, идет активное обсуждение всех пунктов повестки дня", - сказал постпред. При этом, по его словам, "возможность стать членом Совета открыта абсолютно для всех государств, включая США".

"Кстати, американцы свой уход объяснили в том числе и тем, что страны - члены ООН отказались поддержать их предложение превратить Совет в закрытый клуб избранных", - отметил Гатилов.

Резолюция по Сирии

Резолюция по Сирии, принятая по инициативе западных стран на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, носит политизированный характер, заявил Гатилов.

Отвечая на вопрос о том, какова сейчас ситуация с рассмотрением в СПЧ сирийской тематики, дипломат отметил: "С весенней сессии мало что изменилось. Ряд стран Запада и Персидского залива вновь внесли политизированную резолюцию с критикой ситуации в области прав человека в этой стране. Мы в свою очередь предложили несколько поправок, которые, к сожалению, не прошли: слишком велико давление западников на тех членов совета, которые по различным причинам не в силах ему противостоять".

СПЧ ООН принял в пятницу на 38-й сессии в Женеве инициированную странами ЕС резолюцию по Сирии, несмотря на критику со стороны представителя этой страны, а также Кубы, Китая, Ирака и ряда других стран. Предложенные Россией поправки к документу не получили большинства голосов.

Выход США из СПЧ ООН

19 июня постпред США при ООН Никки Хейли заявила в Госдепартаменте, что Соединенные Штаты выходят из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении Совета. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. РФ в настоящее время не является членом СПЧ, при этом российская делегация участвовала в 38-й сессии Совета, которая проходила в Женеве с 18 июня по 6 июля.