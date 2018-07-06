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Псковское "Яблоко" отказалось помочь партии "Добрых дел" преодолеть муниципальный фильтр

Политика
6 июля, 16:46 UTC+3 ПСКОВ /Корр. ТАСС, Алексей Семенов

Ранее вице-президент партии "Добрых дел" Дмитрий Румянцев обратился в региональное отделение партии "Яблоко" с просьбой передать подписи муниципальных депутатов, собранные в поддержку Виталия Аршинова

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ПСКОВ, 6 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Псковское отделение партии "Яблоко" не будет помогать региональному отделению партии "Добрых дел" в прохождении муниципального фильтра и не передаст подписи муниципальных депутатов, собранные в поддержку Виталия Аршинова, который на днях объявил о снятии кандидатуры с предвыборной гонки. Об этом сообщил ТАСС председатель псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг.

В пятницу вице-президент партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" Дмитрий Румянцев направил в СМИ, а также в адрес псковского регионального отделения партии "Яблоко" открытое письмо. В сообщении он просит Шлосберга и Аршинова передать в свою пользу подписи муниципальных депутатов, собранные в поддержку Аршинова.

"Мы получили письмо [от Румянцева] по электронной почте. Ни о какой передаче подписей не может быть и речи ни с точки зрения закона, ни и с точки зрения этики. Каждый из депутатов, подписавшиеся в поддержку Виталия Аршинова, а это около ста человек, сам принимал решение о поддержке. Эти подписи заверены, они остаются в нашем штабе", - сказал собеседник агентства.

В беседе с ТАСС Румянцев подтвердил, что направил обращение в адрес псковского регионального отделения "Яблоко". "Я думал, что, если человек по невыясненным причинам отказался принимать участие в дальнейшей гонке, почему бы ему не поддержать человека, который не связан с партией власти и администрацией Псковской области. Я принял такое решение, потому что до этого ко мне обращалось руководство псковского "Яблока" и обращались люди со стороны Аршинова, просили меня оставить свою подпись, на что я ответил отказом", - заявил собеседник агентства.

Ход избирательной кампании

Ранее сообщалось, что в избирательной комиссии региона на рассмотрении находятся документы помощника депутата Государственной думы Игоря Балабуста ("Трудовая партия России"), врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ("Единая Россия"). В числе кандидатов зарегистрированы также индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор компании "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов (Партия роста) и машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо города Великие Луки Роман Рубцов (Партия свободных граждан). Последним документы в областной избирком представил вице-президент партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" Дмитрий Румянцев.

До 8 июля кандидаты должны представить документы на регистрацию, в том числе с подписями, собранными в свою поддержку. Чтобы быть зарегистрированным, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111 - 116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.

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Псковская область Единый день голосования - 2018
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Шлосберг, Лев Маркович Ведерников, Михаил Юрьевич
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