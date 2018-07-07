В Думе сомневаются в соблюдении регламента по проектам антироссийских резолюций в ПА ОБСЕ

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сомневается в соблюдении регламента при голосовании по вопросу о включении трех проектов антироссийских резолюций в повестку сессии ПА ОБСЕ.

Ранее в субботу на заседании Постоянного комитета ассамблеи, вопреки возражениям делегации РФ, было принято решение оставить на рассмотрении участников сессии три проекта резолюций, касающихся прав человека в Крыму, критики российской судебной системы и 10-летней годовщины событий 2008 года в Южной Осетии.

"Что касается самого голосования, которое прошло в Постоянном комитете, то я уже высказал сомнения (и выскажу их председателю ассамблеи) в том, что это голосование было легитимным, в силу того, что председатель спросил, кто за, кто против, но не спросил, кто воздержался", - пояснил Толстой, напомнив, что по регламенту подобные решения должны приниматься двумя третьими голосов. "Но если он не считает голоса тех, кто воздержался, куда они деваются?" - задался он вопросом.

"Получается, мы не уважаем позицию тех стран, которые ни за, ни против, - констатировал глава делегации РФ. Он уточнил, что две третьих делегаций - это 38 голосов. "Ни за одну из этих резолюций не было подано 38 голосов, было 27, 26, 25. Но он [председатель] трактует регламент таким образом, что кто поднял карточку, тот участвовал в голосовании, а тем, кто ее не поднял, он просто не задает вопроса", - отметил вице-спикер Госдумы.

Россия не поддержил декларацию ПА ОБСЕ

Российская делегация не поддержит декларацию ПА ОБСЕ по итогам ее берлинской сессии в случае включения в этот документ трех антироссийских резолюций, заявил Толстой, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Да, конечно [не поддержим], мы и в Минске (на прошлой летней сессии ПА ОБСЕ - прим. ТАСС) занимали такую же позицию", - сказал политик.

Непосредственно по данным документам делегация РФ "будет голосовать против, убеждать коллег в ходе пленарного заседания, выдвигая аргументы по поводу несостоятельности целого ряда тезисов в этих резолюциях, чтобы ассамблея не принимала решений на основании fake news (недостоверные новости, искаженная информация - прим. ТАСС)" и чьих-то представлений о прекрасном", подчеркнул Толстой.

Содержание резолюций

Один из проектов резолюций, о которых идет речь, был внесен украинской делегацией. Он посвящен "нарушению прав человека и основных свобод" в Крыму. Документ состоит из 17 требований, среди которых призыв прекратить "искоренение образования на украинском языке и отменить решение об объявлении "Меджлиса [крымско-татарского народа]" экстремистской организацией". Авторы потребовали также создать "благоприятные условия" для независимой работы журналистов, правозащитников и адвокатов.

В проекте резолюции, который был внесен шведской делегацией, содержится призыв к России принимать законы, "направленные на борьбу с преступлениями на почве ненависти", и обеспечить справедливое судебное разбирательство в соответствии с гарантиями Европейской конвенции о правах человека. Шведский депутат Маргарета Седерфельт, подготовившая проект, просит РФ освободить всех, кто был задержан за "мирное осуществление прав на свободу выражения мнений, собраний".

Свой проект резолюции, касающийся приближающегося десятилетия событий в Южной Осетии, внесла Грузия. Председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софико Кацарава, подготовившая документ, призывает к мирному разрешению конфликта в соответствии с международным правом и Хельсинскими принципами, а также к полному выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.