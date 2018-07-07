В Совфеде заявили, что накал в отношениях между Россией и США начал ослабевать

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что накал в отношениях между РФ и США начал ослабевать и что усиление взаимодействия двух стран положительно скажется на мировой политике.

"Сегодня по инициативе американской стороны состоялась очередная встреча в Бундестаге, где проходят мероприятия летней сессии ПА ОБСЕ. Это говорит о том, что некий накал в отношениях между Россией и США начал ослабевать. Свидетельством того является подготовка встречи лидеров двух государств в Хельсинки", - сказал Джабаров в субботу по итогам встречи с американскими коллегами на полях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, информирует пресс-служба СФ.

"Это все звенья одной цепи. Сенаторы хотят помочь своим президентам найти консенсусные решения по ключевым вопросам международной повестки дня. Нам надо разговаривать и договариваться, а не конфликтовать. Усиливающееся взаимодействие двух государств благотворительно сказывается на всей мировой политике", - добавил сенатор, возглавляющий делегацию Совета Федерации.

Он подчеркнул, что диалог российских и американских парламентариев приобретает регулярный характер в преддверии предстоящей встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Глава делегации Совфеда обратил внимание, что российско-американские связи по парламентской линии традиционно включали обмены делегациями, работу по линии двусторонних межпарламентских структур и контакты на международных форумах.

Плюсы парламентской дипломатии

По словам Джабарова, парламентская дипломатия могла бы быть особенно полезна сейчас, способствуя разрядке напряженности. "Убежден, что большинство членов Конгресса прекрасно это понимают. В любом случае цивилизованный диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения всегда позволяет лучше слышать и воспринимать позиции друг друга. Это хорошая основа для выстраивания конструктивных связей в духе сотрудничества и уважения друг друга", - заявил российский законодатель.

Сенатор также напомнил о российском предложении по взаимному выводу участников парламентских обменов из-под санкций и выразил надежду на положительные изменения в сфере межпарламентского диалога.