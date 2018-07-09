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У Кремля нет информации о том, находился ли самолет лидера КНДР во Владивостоке

Политика
9 июля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что борт Ким Чен Ына пробыл в аэропорту Владивостока около трех часов

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль не может прокомментировать сообщения СМИ о том, что самолет лидера КНДР Ким Чен Ына был замечен в понедельник во Владивостоке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я ничего не могу сказать вам на этот счет, у нас нет никакой информации", - сказал представитель Кремля.

Как сообщило в понедельник южнокорейское агентство Yonhap, борт лидера КНДР пробыл в аэропорту Владивостока около трех часов, после чего вылетел в Пхеньян. По сообщению Yonhap, сведений о присутствии в самолете Ким Чен Ына нет. Со ссылкой на источники агентство отмечает, что на нем могли прибыть северокорейские чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына на предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.

Ранее приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом передал глава МИД Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Ким Чен Ын приглашен на Восточный экономической форум во Владивостоке. Пхеньян пока не дал официального ответа.

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Ким Чен Ын Ушаков, Юрий Викторович Лавров, Сергей Викторович
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