Медведев прибыл в Анкару по случаю церемонии инаугурации Эрдогана

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Анкару, где в понедельник проходит инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Председатель правительства РФ возглавил российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента РФ Владимира Путина.

Президент Эрдоган в понедельник принес присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент).

Как сообщалось ранее, в 18:00 мск в президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской, вслед за чем будет устроен торжественный ужин, на котором будут присутствовать лидеры более двадцати стран. Помимо Медведева, мероприятия посетят главы кабинетов министров Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Гвинеи, Грузии, Замбии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Пакистана, Сомали и Украины.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии, набрал 30,64% голосов.