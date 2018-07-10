Песков: Россия сохраняет скромные контакты с НАТО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кремль не комментирует тему противоречий внутри НАТО, сохраняя негативное отношение к расширению Североатлантического альянса в сторону российских границ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящий 11-12 июля саммит НАТО.

"Наше отношение [к расширению НАТО] остается неизменным <…> У России были и остаются весьма скромные контакты с альянсом, ну а что там творится [внутри НАТО] - уже не наше дело", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать противоречия между США и их союзниками по Североатлантическому альянсу. По словам Пескова, соответствующие разногласия - "это дело членов этого альянса".

"Наше отношение к НАТО хорошо известно - это продукт эпохи холодной войны, это альянс, который был сконструирован для целей и во имя конфронтации", - отметил Песков. Он подчеркнул, что действия НАТО в долгосрочной перспективе - продвижение альянса и экспансия его военной инфраструктуры в сторону российских границ - "каждый раз подтверждают эту суть альянса".

Очередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. В понедельник президент США Дональд Трамп, который прибудет в Бельгию, на своей странице в Twitter вновь выразил недовольство тем, что США несут большую часть затрат на финансирование альянса и потребовал от партнеров по НАТО увеличить военные расходы.