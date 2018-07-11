Монтаж модульных избирательных участков на выборах мэра Москвы завершат к 25 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Монтаж и подключение к сетям модульных загородных избирательных участков по выборам мэра Москвы планируется завершить к 25 июля. Об этом сообщил в среду на заседании ЦИК РФ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Установка сборно-разборных помещений [для голосования на выборах мэра Москвы] - эта работа уже ведется, на вчерашний день порядка 50 уже установлены, часть уже подключены к электроснабжению. Этот процесс должен закончиться к 25 числу [июля], когда у нас начинается прием заявлений", - сказал Горбунов.

Временные (модульные) избирательные участки будет установлены на территории тех садовых товариществ, в которых нет соответствующего стационарного помещения для образования избирательного участка.

Ранее руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что рабочая группа рекомендует образовать 209 загородных избирательных участков по выборам мэра столицы в четырех близлежащих регионах - в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно- пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.