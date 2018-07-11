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Комитет Совфеда поддержал распространение электронных виз на все дальневосточные аэропорты

Политика
11 июля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Председатель комитета по международным делам Константин Косачев выразил надежду на то, что в дальнейшем этот механизм будет применяться на всей территории страны

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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал одобрить закон о распространении упрощенного порядка въезда в Россию по электронным визам на все аэропорты Дальнего Востока.

"Я бы предложил поддержать Министерство по развитию Дальнего Востока и всех других коллег, которые эту систему давно и последовательно продвигают, и, разумеется, поддержать одобрение этого федерального закона. <…> Мы его поддержим и направим в профильный комитет, комитет-исполнитель - это у нас комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Принимается", - сказал председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

Он также выразил надежду, что в дальнейшем механизм электронных виз будет применяться на территории всей страны.

Ранее Госдума приняла закон о распространении въезда в РФ по электронным визам на аэропорты ДФО. Законом устанавливается, что перечень аэропортов ДФО будет определять правительство РФ. В настоящее время на территории ДФО расположено девять аэропортов. Из них, помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи), который уже действует по электронным визам, технически оснащены следующие воздушные пункты пропуска: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово).

Как отмечали в кабмине, подобные меры позволят увеличить туристический поток в регион и повысить его инвестиционную привлекательность.

Программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года. Сейчас иностранцы могут приехать по электронной визе в Приморский край, на Камчатку и на Сахалин.

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