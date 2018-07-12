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Депутаты Тульской облдумы поддержали проект пенсионной реформы

Политика
12 июля, 16:00 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 12, июля. /ТАСС

По итогам голосования "за" законопроект отдали голоса 32 депутата, трое высказались против

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ТУЛА, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной Думы на очередном заседании поддержали федеральный законопроект, предлагающий поэтапное повышение пенсионного возраста. Обсуждении этого документа предварительно проходило при участии Общественного совета, действующего при Думе, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Инфографика Как будет повышаться пенсионный возраст

Как будет повышаться пенсионный возраст

Пенсионный возраст россиян с 2019 года будет постепенно повышаться. Для мужчин он будет увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. 

"В соответствии с регламентом Тульской областной Думы, законопроект предварительно был направлен для рассмотрения в комитет по социальной политике. Члены комитета изучили аргументы правительства РФ, на которых основаны изменения пенсионного законодательства. Учитывая положительное решение комитета, и опираясь на мнение общественного совета, законопроект был поддержан сегодня на заседании Думы", - сказали в пресс-службе.

По итогам голосования "за" законопроект отдали голоса 32 депутата, трое высказались против. Свое решение тульские законодатели направят в Государственную думу, где создана парламентская комиссия для работы над законопроектом. Она рассматривает, в том числе отзывы на законопроект из субъектов РФ перед его первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля.

Как сообщалось, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Документом предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет

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Повышение пенсионного возраста предлагается проводить поэтапно с 2019 года и оно не затронет нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

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