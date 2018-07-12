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Захарова назвала ангажированным и вызывающим вопросы доклад миссии ОЗХО по сирийской Думе

Политика
12 июля, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ указала, что доклад не содержит объяснений того, почему эксперты организации не смогли в течение первых 10 дней после инцидента выехать на место возможной химатаки

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Предварительный доклад миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о расследовании инцидента с возможным применением химоружия 7 апреля в сирийской Думе ангажирован и вызывает ряд вопросов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Даже при первом прочтении заметна явная ангажированность этого документа, который вызывает целый ряд вопросов", - сказала она.

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Как указала Захарова, доклад не содержит объяснений того, почему эксперты ОЗХО не смогли в течение первых 10 дней после инцидента выехать в Думу, несмотря на предоставленные российскими и сирийскими военными гарантии безопасности. Она добавила, что в документе не изучена связь инцидента с ударом США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля, проигнорировано обнаруженное российскими военными оборудование боевиков для производства химических отравляющих веществ. "Мы квалифицируем это как очередное проявление двойных стандартов этой структуры", - добавила она.

Захарова задалась вопросом, почему миссия ОЗХО изучила только около трети из отобранных в Думе проб. При этом, указала она, следы хлора найдены в жилых домах, в то время как организация "Белые каски", сообщившая о химатаке, утверждала, что баллоны с газом сбрасывались с воздуха. "Это простейшие вопросы, которые возникают даже не у специалистов, которые видят эти материалы", - констатировала представитель МИД РФ.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно- исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе организация "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

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Кризис в Сирии Военная операция США в Сирии
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