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Слуцкий: рост оборонного бюджета НАТО не будет угрозой РФ, но усилит напряженность в мире

Политика
12 июля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам добавил при этом, что "миф про агрессивную Россию не первый раз используется Западом для реализации собственных геополитических интересов"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что возможное увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО не может угрожать безопасности России, но в целом создает дестабилизирующий фон в мире.

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"Показательна, конечно, положительная реакция стран альянса на призывы США к увеличению оборонных расходов. Это, конечно, не лучшая новость, но не для России, военная мощь которой крепка, а прежде всего для национальных экономик стран-членов НАТО, особенно на фоне продолжающего финансового спада в Европе. Это точно не соответствует первоначально заявленным целям при создании организации в 1949 году по "укреплению стабильности и повышению благосостояния" в регионе. Нам же, считаю, опасаться здесь нечего", - заявил Слуцкий ТАСС в четверг.

Он добавил, что "миф про агрессивную Россию не первый раз используется Западом для реализации собственных геополитических интересов и оправдания расширения альянса на восток" Европы. "Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Тем не менее НАТО активно продолжает сыпать шаблонами холодной войны, продвигая линию на сдерживание РФ. Такая стратегия лишь усиливает напряженность и разделительные линии, провоцируя новую гонку вооружений", - заключил он.

Как заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса, все страны альянса ясно поняли поданный президентом США Дональдом Трампом сигнал о необходимости увеличения расходов на оборону. Столтенберг сообщил, что после вступления Трампа в должность президента европейские страны направили порядка $41 млрд на свои военные расходы.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.

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Трамп, Дональд Столтенберг, Йенс Слуцкий, Леонид Эдуардович
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