Как Трамп пытается диктовать правила партнерам по НАТО

Президент США Дональд Трамп на 28-м саммите НАТО в Брюсселе бесцеремонно пытался заставить европейских партнеров по альянсу танцевать под свою дудку. Главным его требованием было немедленное повышение каждой страной оборонных расходов до 2% ВВП, а еще лучше - до 4%.

Два дня подряд президент США твердил европейцам, что Вашингтон тратит десятки миллиардов долларов на их защиту от Москвы, а Европа в это же самое время тратит миллиарды на покупку российского газа.

Одни говорили в кулуарах саммита, что президент США грозил выходом из НАТО, другие утверждали, что речь шла не о выходе, а лишь о неких односторонних действиях. И хотя по итогам саммита Трамп заявил, что "США остаются в НАТО" и их приверженность этой организации "очень сильна", все равно понятно, что Североатлантический альянс столкнулся с серьезной проблемой, и эта проблема - отнюдь не российская угроза.

"Северный поток - 2"

Рассуждать о миллиардах, потраченных США на защиту Европы, и о неблагодарности Европы Трамп начал еще перед открытием саммита, во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Главной мишенью его недовольства стали страны, участвующие в реализации проекта "Северный поток - 2", прежде всего Германия. "Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией, - заявил Трамп. - Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода".

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

Трамп часто повторял: "Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России. Мы должны защищать вас от России, а вы платите ей миллиарды. Германия находится у них [России] в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание".

Назвав сложившуюся ситуацию неприемлемой, Трамп подчеркнул, что "Германия - это богатая страна", и что, по его мнению, Берлин может "увеличить свои военные расходы немедленно". Весьма жестко выступил и в ходе общей дискуссии во время саммита, на которой как раз обсуждался вопрос "справедливого распределения расходов на оборону". О том, как все происходило, рассказал журналистам президент Болгарии Румен Радев: "Президент Трамп, который говорил первым, поставил вопрос не только достигнуть 2% ВВП, причем уже сегодня, а поставил новый барьер - 4%. После объявления этих цифр он покинул встречу, а его требования больше [во время выступления глав делегаций] пока не вспоминались".

Радев также признал, что на саммите "атмосфера не из приятных" и "все лидеры находятся в сконфуженном состоянии, потому что каждый думает, что означают эти 4% и насколько серьезен был президент Трамп, когда поставил это условие".

"США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды в сфере торговли, [страны НАТО] обязаны платить 2% от ВВП немедленно, а не к 2025 году", - написал Трамп в Twitter. "Какая польза от НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергоресурсы? Почему только пять из 29 стран выполняют свои обязательства?" - добавил он.

Договоренность о том, чтобы увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, была достигнута на саммите НАТО в 2014 году. В настоящее время, если не считать самих США, где военный бюджет составляет примерно 3,58% ВВП, объявленному критерию соответствуют лишь семь стран, а не пять, как утверждал Трамп. Это Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Эстония. Остальные говорят о готовности двигаться к намеченной цели постепенно, на протяжении 10-15 лет, что вызывает у Вашингтона острое раздражение.

Увеличение расходов на оборону

По итогам первого дня саммита генсек альянса Столтенберг сообщил, что "согласно национальным планам европейских союзников и Канады ожидается увеличение расходов на оборону на $266 млрд до 2024 года".

Судя по всему, озвученная цифра не удовлетворила президента США. "В течение многих лет президенты [США] безуспешно пытаются заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за свою защиту от России. Они платят лишь небольшую часть своей доли. США же платят десятки миллиардов долларов, чтобы субсидировать Европу, и при этом значительно теряют в торговле", - написал Трамп в Twitter.

Вслед за этим он вновь указал на недопустимость газовой сделки Германии и России.

В ходе общей встречи, на которой обсуждались перспективы сотрудничества альянса с Грузией и Украиной, Трамп, когда подошла его очередь выступать, вновь вернулся к теме расходов на оборону. И, как рассказал журналистам источник в одной из делегаций, "опять в очень жестких тонах" потребовал увеличения этих расходов. При этом Трамп "несколько раз упомянул Германию и лично [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель", а также "привел пример того, сколько стоит" новая штаб-квартира НАТО.

По информации агентства DPA, Трамп заявил: "Если партнеры по альянсу немедленно не будут направлять на оборону 2% от ВВП, американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами". А по сведениям американской газеты Politico, президент США предупредил европейских партнеров о "тяжелых последствиях" отказа от немедленного увеличения военных расходов и даже пригрозил им выходом Соединенных Штатов из НАТО.

"После этого Столтенберг созвал [внеочередную] встречу Североатлантического совета для обсуждения вопроса расходов на оборону", - сообщил дипломатический источник.

Итоги саммита

Сам Трамп позже заявил, что не считает необходимым на данном этапе инициировать выход США из НАТО. "Я думаю, что я, вероятно, могу это сделать. Но это не нужно", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, угрожает ли он до сих пор своим союзникам по НАТО выходом США из альянса и может ли он принять такое решение без поддержки и одобрения Конгресса.

Судя по заявлениям американского лидера, он был удовлетворен тем, что сумел как следует надавить на партнеров. "Был достигнут существенный прогресс. Все договорились существенно поднять уровень своих взносов, поднимут до уровней, которые раньше были бы немыслимыми", - сообщил Трамп. Он отметил, что за прошедший год страны НАТО "подняли расходы дополнительно на $33 млрд".

"Люди здесь сегодня активизировали свои усилия так, как они никогда раньше не делали. Запомните эти цифры: на $33 млрд они подняли расходы, - отметил Трамп. - Тут прекрасная атмосфера совместной работы. Я думаю, что такого не было многие годы".

Он также вновь поднял тему сооружения газопровода "Северный поток - 2". "Мы должны разобраться, что делать с трубопроводом, поскольку он идет из России. Никто не поднял этот вопрос, кроме меня, и мы сейчас говорили об этом", - отметил Трамп. "Возможно, впоследствии у всех будут нормальные отношения с Россией, и с трубопроводом будет гораздо меньше проблем", - предположил он.

Трамп также раскритиковал Германию. Напомнив, что уважает эту страну, родом из которой был его отец, американский лидер выразил недовольство тем, что Берлин собирался достигнуть поставленной цели по расходам на оборону в 2% лишь к 2028-2030 годам. "Я хочу справедливости для США, - подчеркнул Трамп. - Мы платим слишком много в НАТО - от 70 до 90% - в зависимости от того, как считать, для НАТО важно, но при этом альянс помогает Европе больше, чем нам".

Кроме того, президент США коснулся вопроса торговли. "Мы проводим переговоры с ЕС на следующей неделе, - напомнил он. - К нам относятся несправедливо. Наших фермеров не пускают в ЕС. Но думаю, что к нам начнут относится справедливо".

Остались при своих

Впрочем, если судить по реакции Меркель, которую так критиковал Трамп, и другого авторитетного европейского лидера - президента Франции Эмманюэля Макрона, угрозы и требования американского президента не слишком-то подействовали на европейцев. По словам главы правительства ФРГ, Трамп "потребовал от союзников увеличения расходов. "Я дала понять, что мы находимся на этом пути и что это в наших собственных интересах", - отметила Меркель.

"Я могу только сказать, что все ясно заявили о своей приверженности НАТО и готовности в свете изменившейся ситуации с безопасностью внести свой вклад", - добавила она, не назвав при этом никаких сумм и сроков. Согласно ранее принятым обязательствам, правительство ФРГ к 2024 году планирует увеличить военные расходы лишь до 1,5% ВВП.

Что касается Франции, то она, по словам Макрона, действительно намерена довести свои оборонные расходы до 2% ВВП, но не прямо сегодня, как требовал Трамп, а все к тому же 2024 году. А в текущем году, сообщил на пресс-конференции французский лидер, этот показатель составит 1,8%. Макрон также отметил, что не считает хорошей идеей предложение президента США увеличить долю оборонных расходов до 4% ВВП.

Заодно французский президент отверг претензии США на то, чтобы решать за европейцев, в каких сделках им участвовать. Комментируя высказывания Трампа по поводу "Северного потока - 2", Макрон отметил, что "союзники имеют право высказывать собственное мнение". "Но решения страны принимают суверенно", - подчеркнул президент Франции.

О необходимости разделять вопросы торговли и обороны заявила и Меркель. По ее словам, "одна тема - это безопасность, ее следует отличать от проблемы пошлин". "На мой взгляд, торговые вопросы и вопросы безопасности, обороны нужно отделять друг от друга", - подчеркнула канцлер Германии. В итоге ситуация сложилась вроде бы к общему удовлетворению: Трамп в жестких публичных заявлениях и записях в Twitter как бы продемонстрировал, кто в НАТО хозяин, а европейцы с его требованиями об увеличении расходов в принципе согласились, но при этом сроки выполнения требований не поменяли.

Проблема в том, что Трамп известен непредсказуемостью и переменчивостью настроения. И никто не может гарантировать, что уже во время рабочего визита в Лондон, он не разместит в Twitter что-то прямо противоположное его нынешним высказываниям. Неизвестно, каких заявлений от него ждать и на предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Андрей Низамутдинов