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Перед саммитом Путина и Трампа Песков отверг возможность выдачи Сноудена Вашингтону

Политика
13 июля, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что подобные слухи не соответствуют действительности

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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден

© Павел Смертин/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Предположения о том, что Москва может выдать Вашингтону экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, абсолютно не верны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

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"Нет, [такие слухи] абсолютно не соответствуют действительности", - сказал Песков в интервью перед запланированным на 16 июля саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Конечно, об этом не может быть и речи", - заявил он.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Сноуден в 2013 году выступил с серией разоблачений относительно массированных программ электронной слежки за населением в США. В результате ему инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. а также вменяется в вину кража собственности правительства США. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

16 июля 2013 года Сноуден попросил временное убежище в России, согласившись с условием не вести деятельность против США. 1 августа 2013 года он получил временное убежище в России на год, а 1 августа 2014 года - вид на жительство в РФ на три года. 18 января 2017 года адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, сообщил ТАСС, что вид на жительство в России экс-сотруднику ЦРУ продлен до 2020 года.

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