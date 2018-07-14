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Избирком зарегистрировал Андрея Клычкова кандидатом в губернаторы Орловской области

Политика
14 июля, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

На пост главы региона претендуют пять человек

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящие выборы главы региона, которые состоятся 9 сентября. Об этом ТАСС в субботу сообщила секретарь избирательной комиссии по Орловской области Светлана Гонтарь.

"Андрею Клычкову вручили удостоверение кандидата в губернаторы", - сказала она.

Ранее региональный избирком зарегистрировал четыре кандидата в губернаторы: Елену Крачнакову (партия "Патриоты России"), Руслана Перелыгина (партия "Справедливая Россия"), Евгения Алехина (партия "Родина") и Андрея Куцына (ЛДПР).

В регистрации было отказано Василию Воробьеву от партии "Честно/Человек. Справедливость. Ответственность", Алексею Гусеву от Партии роста, Виталию Рыбакову от партии "РОС", Ивану Устинову от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

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Орловская область Единый день голосования - 2018
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Клычков, Андрей Евгеньевич
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