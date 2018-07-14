Избирком зарегистрировал Андрея Клычкова кандидатом в губернаторы Орловской области

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящие выборы главы региона, которые состоятся 9 сентября. Об этом ТАСС в субботу сообщила секретарь избирательной комиссии по Орловской области Светлана Гонтарь.

"Андрею Клычкову вручили удостоверение кандидата в губернаторы", - сказала она.

Ранее региональный избирком зарегистрировал четыре кандидата в губернаторы: Елену Крачнакову (партия "Патриоты России"), Руслана Перелыгина (партия "Справедливая Россия"), Евгения Алехина (партия "Родина") и Андрея Куцына (ЛДПР).

В регистрации было отказано Василию Воробьеву от партии "Честно/Человек. Справедливость. Ответственность", Алексею Гусеву от Партии роста, Виталию Рыбакову от партии "РОС", Ивану Устинову от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.