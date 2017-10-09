Крупнейшие пожары в Москве с 2005 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 октября 2017 года около 15:00 в торговом центре "Синдика" в московском районе Строгино возник крупный пожар, которому был присвоен третий ранг (категория, обозначающая сложную обстановку и работу на объекте не менее десяти пожарных отделений).

В настоящее время открытое горение на объекте ликвидировано. Пострадали три человека, площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м. Рынок принадлежит компании ООО "Синдика-О", зарегистрированной в Московской обл. Согласно данным "Спарк-Интерфакс", 49% акций центра владеет Фатима Канокова, супруга бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

Пожар в "Синдике" стал самым большим по площади в современной истории Москвы. Всего с 2005 года в столице произошло пять пожаров, площадь которых превышала 10 тыс. кв. м.

26 марта 2005 года пожар пятого ранга ("сложная обстановка, в тушении задействованы не менее 15 отделений") уничтожил значительную часть выставки-ярмарки "Вернисаж" в московском районе Измайлово. Погибли два человека, общая площадь горения превысила 10 тыс. кв. м. Комплекс, состоящий из деревянных зданий, выгорел почти целиком. Впоследствии он был полностью восстановлен.

14 мая 2006 года в районе Медведково из-за короткого замыкания загорелся один из крупнейших в Европе фармацевтических складов, принадлежавший ЗАО "Центр внедрения "Протек". Площадь пожара, которому был присвоена третья категория сложности, превысила 12 тыс. кв. м. Один человек получил сильные ожоги. В тушении были задействованы 50 пожарных расчетов и вертолет.

10 декабря 2015 года на территории Тушинского машиностроительного завода в Москве загорелось шестиэтажное складское здание, где хранилась бытовая химия. Площадь пожара достигала 15 тыс. кв. м, ему был присвоен четвертый ранг сложности из пяти. Внутри здания произошла серия взрывов, обрушилась кровля. Жертв и пострадавших не было. По данным пожарно-спасательной службы, пожар стал крупнейшим в столице с 2006 года. Представители завода заявили, что производственные мощности предприятия от огня не пострадали. Назывались предварительные причины пожара: неисправность электропроводки и нарушение техники безопасности при сварочных работах. О точной причине возгорания не сообщалось.

16 августа 2017 года в районе Северное Медведково начался крупный пожар на складе по адресу ул. Полярная, д. 31А. Площадь возгорания, которому был присвоен сначала второй, а затем третий номер сложности, составила 15 тыс. кв. м., огнем были уничтожены три четверти здания. На складе хранились канистры с нефтехимией и лакокрасочные изделия. Пожар удалось потушить только на следующий день, пострадавших не было.