В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениям

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спецназ ФСБ уничтожил в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии возле Нальчика одного из бандглаварей и боевика, причастных к серии террористических преступлений. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"Они предварительно опознаны. Среди них - один из главарей бандподполья, действующего на территории республики, Алим Битоков, а также Ибрагим Гугов", - сообщили в НАК. По данным правоохранительных органов, они были "причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению 14 августа 2016 года на сотрудников сводного оперативного наряда ДПС ГИБДД на федеральной трассе "Кавказ".