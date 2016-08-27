В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениям

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спецназ ФСБ уничтожил в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии возле Нальчика одного из бандглаварей и боевика, причастных к серии террористических преступлений. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"Они предварительно опознаны. Среди них - один из главарей бандподполья, действующего на территории республики, Алим Битоков, а также Ибрагим Гугов", - сообщили в НАК. По данным правоохранительных органов, они были "причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению 14 августа 2016 года на сотрудников сводного оперативного наряда ДПС ГИБДД на федеральной трассе "Кавказ".