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В больницах остаются трое пострадавших в пожаре на складе в Москве

Происшествия
28 августа, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Всего жертвами происшествия на Алтуфьевском шоссе стали 17 человек
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трое пострадавших в результате пожара на складе типографии на северо-востоке Москвы остаются в больницах. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

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"По данным на утро, в лечебных учреждениях остаются три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое", - сказал источник. Еще один подстраивавший находится под амбулаторным наблюдением.

В результате пожара погибли 17 человек. Среди погибших трое имеют российское гражданство. Остальные - граждане Киргизии.

Пожар возник утром 27 августа в одном из складских помещений на Алтуфьевском шоссе в Москве, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. При ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позднее в больнице скончалась одна из пострадавших.

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