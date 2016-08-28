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СК проверяет обстоятельства отравления детей в лагере в Нижегородской области

Происшествия
28 августа, 10:22 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, августа. /ТАСС
По предварительным данным, дети поступили в больницу с жалобами на боли в области живота, тошноту и рвоту
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту отравления детей в оздоровительном лагере в Тоншаевском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"27 августа из детского оздоровительно-образовательного центра "Соловьи", расположенного в Тоншаевском районе Нижегородской области, в районную больницу были доставлены восемь детей с признаками отравления", - сообщил представитель ведомства.

По предварительным данным, дети поступили в больницу с жалобами на боли в области живота, тошноту и рвоту. Шесть детей с легкой формой кишечного расстройства остаются в лечебном учреждении, двое выписаны, отмечает СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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