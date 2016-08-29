Тревога, объявленная в аэропорту Лос-Анджелеса, оказалась ложной

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Тревога, объявленная поздно вечером в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния), оказалась ложной. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее полиция Лос-Анджелеса известила на своей странице в сети микроблогов Twitter, что расследует сообщения о стрельбе в здании одного из терминалов аэропорта. Позднее на той же странице появилось сообщение о том, что информация о стрельбе не подтвердились.
По свидетельству очевидцев, размещенных в социальных сетях, услышав звуки, похожие на выстрелы, люди в панике покидали терминал аэропорта.
At this point, no confirmation of shooting can be verified. @LAAirportPD working to confirm reports.— LAX Airport (@flyLAXairport) 29 августа 2016 г.