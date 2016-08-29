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Тревога, объявленная в аэропорту Лос-Анджелеса, оказалась ложной

Происшествия
29 августа, 8:00 дата обновления: 29 августа, 8:50 UTC+3 ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛОС-АНДЖЕЛЕС 29, августа. /ТАСС
По свидетельству очевидцев, размещенных в социальных сетях, услышав звуки, похожие на выстрелы, люди в панике покидали терминал аэропорта
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Thibault Camus

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Тревога, объявленная поздно вечером в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния), оказалась ложной. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее полиция Лос-Анджелеса известила на своей странице в сети микроблогов Twitter, что расследует сообщения о стрельбе в здании одного из терминалов аэропорта. Позднее на той же странице появилось сообщение о том, что информация о стрельбе не подтвердились.

По свидетельству очевидцев, размещенных в социальных сетях, услышав звуки, похожие на выстрелы, люди в панике покидали терминал аэропорта. 

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