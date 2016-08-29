В аэропорту Лос-Анджелеса задержали человека в костюме Зорро

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Некий человек в костюме киногероя Зорро был задержан аэропорту американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) после объявления тревоги, оказавшейся ложной. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице воздушной гавани в сети микроблогов Twitter.

"Человек в костюме Зорро был задержан полицейским управлением аэропорта Лос-Анджелеса", - сообщает администрация.

Ранее в двух терминалах крупнейшего авиаузла на западе США среди пассажиров вспыхнула паника из-за звуков, напоминавших выстрелы. Была объявлена тревога, проведена проверка. По ее итогам полиция сообщила, что никаких выстрелов и угрозы безопасности не было.

Before things got really crazy - a man in a Zorro costume with a plastic sword was arrested. pic.twitter.com/COdNEIb1pL — sam macon (@sayczars) 29 августа 2016 г.