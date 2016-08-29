Цыгане покинули село под Одессой, где произошли погромы из-за убийства ребенка

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Представители ромской национальности покинули село Лощиновка в Одесской области, где ранее из-за подозрений в совершении убийства ребенка местные жители разгромили цыганские дома. Об этом сообщила спикер главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко.
"Вчера на всеобщем собрании было принято решение, что сегодня утром будут направлены специальные автомобили и ромы смогут вывезти свои вещи. Однако сейчас там никого нет, и никто ничего не забирает", - сказала она в эфире телеканала News one. При этом она пояснила, что утром цыган в селе уже не было, правда, свои вещи они еще не вывезли.
В настоящее время обстановка в селе спокойная, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка в Лощиновке, сообщила Якубенко.
Погромы в Лощиновке начались после того, как 27 августа в заброшенном доме было обнаружено тело мертвого ребенка со следами насильственной смерти. Подозреваемым в совершении данного преступления оказался 20-летний представитель ромской национальности, проживающий в этом селе.
Местные жители разгромили 6 домов, в которых проживало примерно 12 цыганских семей, и потребовали их выселения.