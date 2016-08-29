Дворкович: только природные факторы не могли привести к аварии на шахте "Северная"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Предварительное расследование на шахте "Северная" в Воркуте показало, что только природные факторы не могли привести к аварии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.
"Техническая комиссия, которая расследовала причины аварии, завершила свою работу, предварительные выводы сделаны, они свидетельствуют о том, что причиной аварии, трагедии стало сочетание и природных, и человеческих факторов, любая вероятная версия аварии связана с тем или иным нарушением регламента в проведении горных работ. То есть, только природные факторы не могли бы привести к этой аварии", - сказал Дворкович.
25 февраля на шахте "Северная" на глубине 780 м произошел внезапный выброс метана, что повлекло два взрыва, обрушение породы, за завалами возник пожар. В момент аварии под землей находились 111 человек. В первые часы удалось вывести на поверхность 81 горняка, девять из которых обратились за медицинской помощью, шестеро были госпитализированы. Четыре горняка погибли, судьба 26 шахтеров оставалась неизвестной.
Ночью 28 февраля при проведении поисково-спасательных работ в шахте произошел третий взрыв. Погибли шесть человек - пять горноспасателей Печорского военизированного горноспасательного отряда МЧС России и работник шахты. Еще пять человек пострадали. Жертвами аварии признаны 36 человек. Аварийную шахту планируется затопить водой. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Трагедия "Северной": горноспасатели рассказали, как работали на аварийной шахте