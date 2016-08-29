Дворкович: только природные факторы не могли привести к аварии на шахте "Северная"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Предварительное расследование на шахте "Северная" в Воркуте показало, что только природные факторы не могли привести к аварии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Техническая комиссия, которая расследовала причины аварии, завершила свою работу, предварительные выводы сделаны, они свидетельствуют о том, что причиной аварии, трагедии стало сочетание и природных, и человеческих факторов, любая вероятная версия аварии связана с тем или иным нарушением регламента в проведении горных работ. То есть, только природные факторы не могли бы привести к этой аварии", - сказал Дворкович.

Авария в Воркуте

25 февраля на шахте "Северная" на глубине 780 м произошел внезапный выброс метана, что повлекло два взрыва, обрушение породы, за завалами возник пожар. В момент аварии под землей находились 111 человек. В первые часы удалось вывести на поверхность 81 горняка, девять из которых обратились за медицинской помощью, шестеро были госпитализированы. Четыре горняка погибли, судьба 26 шахтеров оставалась неизвестной.

Ночью 28 февраля при проведении поисково-спасательных работ в шахте произошел третий взрыв. Погибли шесть человек - пять горноспасателей Печорского военизированного горноспасательного отряда МЧС России и работник шахты. Еще пять человек пострадали. Жертвами аварии признаны 36 человек. Аварийную шахту планируется затопить водой. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Шахта "Северная" Шахта "Северная" принадлежит ОАО "Воркутауголь", которое, в свою очередь, входит в "Северсталь" Алексея Мордашова. "Северная" - одна из пяти подземных шахт предприятия, построена на базе групповой реконструкции шахт N5 и N7 и сдана в эксплуатацию 31 декабря 1969 года.



Предприятие ведет добычу коксующегося угля марки Ж (2Ж). По итогам 2011 года шахта добыла около 2,4 млн тонн угля (более 20% от общей добычи "Воркутаугля"). "Воркутауголь" работает на территории Печорского угольного бассейна.



Воркутинский геолого-промышленный район располагает самыми большими в Европе запасами угля (порядка 4 млрд тонн).