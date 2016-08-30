В Мозамбике обнаружен еще один обломок, предположительно, пропавшего малайзийского Boeing

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ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Еще один обломок, предположительно, пропавшего более двух лет назад Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines обнаружен на побережье Мозамбика. Об этом сообщила в понедельник южноафриканская телекомпания ANN-7.
По ее данным, большой треугольной формы обломок метр в ширину и метр в длину был найден южноафриканским туроператором Жаном Вилженом. Повреждения на нем говорят о вероятности взрыва на борту.
Малайзийский Boeing выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Власти Малайзии затем признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.
С тех пор в Индийском океане были обнаружены несколько обломков самолета, в частности, у острова Реюньон и у берегов Мозамбика и ЮАР.