Убийце Джона Леннона в девятый раз отказали в досрочном освобождении из тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти американского штата Нью-Йорк в девятый раз отказали Марку Дэвиду Чэпмену, застрелившему в 1980 году лидера британской группы The Beatles Джона Леннона, в досрочном освобождении из тюрьмы.

Об этом говорится в опубликованном заявлении профильной комиссии, которая рассматривала прошение 61-летнего преступника.

Как отмечает американская газета The Daily News, самого заключенного оповестили об этом решении еще на прошлой неделе. "Ваше освобождение не будет соответствовать интересам общества и, учитывая серьезность преступления, будет противоречить уважительному отношению к закону", - говорится в постановлении комиссии.

Чэпмен отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в западной части штата Нью-Йорк. Он регулярно подает прошения о досрочном освобождении, подчеркивая, что раскаивается в содеянном. В последний раз он сделал это в 2014 году. Следующая возможность появится у него в 2018 году.

Вдова Леннона Йоко Оно ранее неоднократно выступала против освобождения Чэпмена. Она заявляла, что, если он выйдет из тюрьмы, то будет представлять опасность для нее и двух сыновей музыканта.

Чэпмен застрелил лидера The Beatles 8 декабря 1980 года в центре Нью-Йорка, рядом с Центральным парком и входом в здание под названием "Дакота", где в то время жили Леннон и Оно. Музыкант, возвращавшийся вечером из студии звукозаписи, был убит пятью выстрелами в спину из револьвера.