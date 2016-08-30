Президент и премьер Италии приняли участие в похоронах 37 жертв землетрясения

РИМ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Церемония похорон 37 жертв землетрясения, произошедшего 24 августа в центральной Италии, состоялась во вторник в присутствии президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Маттео Ренци и спикеров обеих палат парламента - Пьетро Грассо и Лауры Болдрини, а также представителей местных властей в городе Аматриче, наиболее пострадавшем от разгула стихии. В стране объявлен национальный траур.

Как передает канал Rai News 24, поминальную мессу отслужил епископ Риети Доменико Помпили. В полуразрушенном городе была оборудована специальная площадка с навесом, куда пришли проститься со своими близкими жители города.

Похороны в Аматриче были перенесены в последний момент в понедельник по личному решению премьер-министра Ренци, который прислушался к требованиям граждан. Дело в том, что сначала местная префектура по соображениям безопасности распорядилась провести церемонию прощания и похороны в Риети (ближайший областной центр). Это вызвало бурные протесты местного населения, которые, несмотря на все сложности, в том числе в передвижении, которые сохраняется в пострадавших зонах, настояло на том, что мертвые должны оставаться "на своей земле".

О решении о переносе похорон в Аматриче Ренци объявил в своем микроблоге Twitter.

В Аматриче (обл. Лацио) погибли большинство из 292 жертв землетрясения. По-прежнему остается неизвестна судьба около 10 жителей города. Разбор завалов там продолжается.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям небольших горных городов в центре Италии.