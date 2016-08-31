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СМИ: обвинения против Криса Брауна выдвинула победительница конкурса красоты

Происшествия
31 августа, 3:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Девушка утверждает, что всего лишь выразила восхищение одной драгоценностью из коллекции хозяина дома, выставленной для обозрения всех желающих
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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Полиция не рискнула арестовать известного американского певца Криса Брауна, когда он во вторник ненадолго покинул свой дом в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), оцепленный сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил новостной интернет-сайт TMZ, специализирующийся на конфиденциальной информации из жизни знаменитостей.

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Согласно сведениям ресурса, обвинения в угрозе огнестрельным оружием против певца выдвинула Бэйли Карран, завоевавшая титул "Мисс региональная Калифорния" в этом году. Блондинка, которая неоднократно бывала на вечеринках Брауна, в числе других гостей посещала его дом минувшей ночью. Девушка утверждает, что всего лишь выразила восхищение одной драгоценностью из коллекции хозяина дома, выставленной для обозрения всех желающих. Охранник, которому интерес показался подозрительным, поднял тревогу, а прибежавший певец накричал на гостью, наставив на нее пистолет.

По данным TMZ, представители Брауна отобрали у Карран сотовый телефон и потребовали подписать обязательство не разглашать случившееся. Девушка наотрез отказалась и ушла вместе с сопровождавшим ее приятелем. Потом она позвонила в службу спасении 911 и рассказала о произошедшем, что и побудило полицию оцепить виллу исполнителя.

Как сообщалось ранее, темнокожий певец отказался впускать блюстителей порядка к себе в дом и потребовал предъявить ордер. Люди из окружения Брауна вышли наружу один за другим, их обыскали. Сам исполнитель передал полицейским брезентовый мешок, в котором, по данным TMZ, было оружие и наркотические средства.

Певец, ранее неоднократно имевший проблемы с законом, опубликовал в социальной сети Instagram видеозапись, в которой заявил о своей невиновности. "Мне все равно. Вы все перестанете со мной обращаться, будто бы я тут злодей, будто я сумасшедший", - сказал Браун.

В 2009 году он жестоко избил свою подругу поп-звезду Рианну и был приговорен к пяти годам заключения условно и 180 дням общественных работ. Певец неоднократно публично заявлял, что раскаялся в содеянном. В конце 2010 года он прошел курс реабилитации склонных к домашнему насилию мужчин, а позднее даже помирился с Рианной.

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