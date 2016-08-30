Полиция оцепила дом певца Криса Брауна в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Полицейские оцепили в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) дом певца и актера Криса Брауна, который, предположительно, угрожал пистолетом женщине. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, женщина, имя которой не разглашается, позвонила в полицию и сообщила, что Браун навел на нее оружие, когда она уходила с территории, прилегающей к его имению. Темнокожий певец отказался впускать прибывших к месту происшествия полицейских. Чтобы войти в здание, им необходимо получить у судьи соответствующий ордер. "Сотрудники пытаются войти в контакт с Брауном", - заявил официальный представитель полиции Крис Рамирес.

Певец, ранее неоднократно имевший проблемы с законом, опубликовал в Instagram видеозапись, в которой заявил о своей невиновности. "Мне все равно. Вы все перестанете со мной обращаться, будто бы я тут злодей, будто я сумасшедший", - сказал Браун, указав, что впустит правоохранителей только при наличии ордера. В настоящее время рядом с домом исполнителя находятся несколько патрульных машин.

В 2009 году Браун жестоко избил свою подругу поп-звезду Рианну и был приговорен к пяти годам заключения условно и 180 дням общественных работ. Певец неоднократно публично заявлял, что раскаялся в содеянном. В конце 2010 года он прошел курс реабилитации склонных к домашнему насилию мужчин, а позднее даже помирился с Рианной.