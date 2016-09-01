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Глава Минобрнауки взяла инцидент в спецучилище на Урале на личный контроль

Происшествия
1 сентября, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Сотрудники ведомства выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего
Материал из 1 страницы
Ольга Васильева

Ольга Васильева

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Инцидент, произошедший в Рефтинском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа, взят на личный контроль главы Минобрнауки Ольги Васильевой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Инцидент находится на личном контроле Министра образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой. Сотрудники Минобрнауки России выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего, где также работают представители правоохранительных органов Свердловской области. В настоящий момент учебно-воспитательное учреждение работает в штатном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе свердловской полиции, подростки 31 августа вечером отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей. Часть из них покинули территорию спецшколы.

По данным пресс-службы областного Управления СК РФ, основная часть воспитанников возвращены. По данным прокуратуры Свердловской области, в настоящее время в училище возвращен 41 воспитанник. Следственный отдел по городу Асбест СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку по факту массового самовольного ухода воспитанников из Рефтинского училища. По предварительным данным, побег произошел в связи с несогласием ряда воспитанников с порядками, установленными в учреждении.

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