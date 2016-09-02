Жителей села в Приморье эвакуируют из-за прорыва дамбы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Река Большая Уссурка размыла берегоукрепительные сооружения и частично затопила село Мельничное Красноармейского района Приморья, идет эвакуация жителей, сообщила пресс-служба администрации края.

"Рано утром 2 сентября произошло частичное разрушение земляной насыпи на берегу реки Большая Уссурка в селе Мельничное. Река разделяет населенный пункт пополам, размыто около 30 метров берегоукрепительных сооружений, в результате оказалась подтоплена половина частных подворий - около 150 домов", - говорится в сообщении.

Жителей села эвакуируют в пункт временного размещения, организованный в школе на берегу, не пострадавшем от паводка. Сейчас там находится уже 200 человек. Всего в спасательных работах задействовано 12 человек, две единицы техники и резиновые лодки.

Специалисты и спасатели вместе с главой Красноармейского района вылетели на место для уточнения масштаба ЧП и предстоящих восстановительных работ.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь.